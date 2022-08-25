Girne Belediyesi fatura ödemeleri internet bankacığı ile anında yapılabilecek

Girne Belediyesi’ne ait faturalar Creditwest Bank veznelerinden, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve West Notifier uygulaması üzerinden anında ödenebiliyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Creditwest Bank müşterileri otomatik ödeme talimatı vererek de, Girne Belediyesi’ne ait faturaların düzenli olarak anında ödenmesini sağlayabiliyor.

Girne Belediye hizmetlerinin Creditwest Bank üzerinden anında ödenmesi ile ilgili anlaşmaya Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ve Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer imza koydu. İmza toplantısına Creditwest Bank Girne Şube Müdürü Caner Değirmencioğlu ve ekibi ile Girne Belediyesi yetkilileri katıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye hizmetleri yürütülürken insanların belediyeye kolay ulaşabilmesi, belediye ile olan iletişimlerini en kolay şekilde yapabilmesinin günümüzde şart olduğunu belirtti. Bu çağdaş olanakların en önemlisinin; vatandaşların belediyeden aldıkları hizmeti, kolay, hızlı ve doğru bir şekilde ödemeleri olduğunu söyleyen Güngördü, imzalanan sözleşme ile, hizmet alan ve hizmet verenin iş akışında önemli bir zaman kazanımı sağlandığını kaydetti.

Ülkede artık yaşamın pahalı olması ve ulaşım maliyetlerinin artması ile insanların bulundukları noktadan belediye veya başka bir kuruma ödemelerinin anında gerçekleşmesinin önemli olduğunu belirten Güngördü, Creditwest Bank ailesine her zaman sağladıkları iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer de, Creditwest Bank’ın altyapısına sürekli yatırım yaptığını ve müşterilerinin bulundukları yerden birçok bankacılık işlemini kolaylıkla yapabildiğini, Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel bankası olarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya bundan sonra da devam edeceklerini belirtti.

Zaheer, bugüne kadar Kıbrıs halkının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik birçok bankacılık ürünü, hizmeti ve uygulaması geliştirdiklerini, kamu kurumları, yerel yönetimler ve üniversiteler ile finans teknolojisi alanında iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.