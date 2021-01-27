Girne Belediyesi Covid-19 tedbirlerini açıkladı

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, bölgede alınan tedbirler ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu…

Girne Belediyesi, sağlık ve hijyen kontrollerinde; gıda ile ilgili işletmelerde, genel çalışma alanlarının temizliği, alınan hijyen ve Covid önlemleri, çalışan personelin hijyen önlemleri ve gıda güvenliği unsurları denetlemelerini artırdı. Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için işletmelere verilen uyarıların yanında, işletmede insan sağlığını tehlike altında bırakan durumların tespitinde; işletmeye kapatma cezası uygulamalarına başladı.

Alınan tedbirler ve çalışmalar hakkında bilgi veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü şunları söyledi; “Her şeyden önce sağlık üst kurulunun aldığı karar, Bakanlar Kurulu kararıyla da birlikte dün akşamdan itibaren yürürlüğe girdi. Mart-Nisan aylarında yaşanan tedbirlerle kapanmalar tekrardan gündeme geldi. Gönül arzu ederdi ki böyle bir noktaya gelmeyelim, ancak özellikle Girne bölgesindeki hızlı seyir, hükümeti ve sağlık üst kurulunu bu kararı almaya zorladı. Dolayısıyla şunu belirtmek isterim alınan tedbirleri biz bugün sabahleyin ilçe kriz komitesinde görüştük. Girne Kaymakamı Sinan Güneş, ben ve polis müdürü, kararları tek tek gözden geçirdik yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulunduk ve bugünden itibaren bugün de dahil denetimlere başlıyoruz ”dedi.

Bakanlar Kurulu, Girne Belediyesine ’de Covid-19 ile ilgili ceza kesme yetkisi verdi…

Güngördü, “denetimler çerçevesinde bütün kuralların yanında bugün, Bakanlar Kurulu diğer belediyelere olduğu gibi Girne Belediyesi’ne de Covid-19 ile ilgili ceza kesme yetkisi verdi ve bizde 9 personelimizi bu konuda görevlendirmiş bulunmaktayız. Alınan kararlarda birtakım belirsizlikler var. Örneğin inşaatlarla ilgili faaliyetlerin devam edeceği, yapı marketlerin açık olacağı, paket servisleri 22.00’ye kadar marketler 20.00’ye kadar açık olacak. Yine daha önce yaşanan tartışmanın tekrar yaşanmaması için Market ve Of License kavramının çok iyi altının çizilmesi lazım. Biz yapacağımız denetlemelerde bunların hepsine dikkat edeceğiz”, dedi.

Girne Belediyesi tüm personeliyle şu anda hizmet vermektedir…

Girne Belediyesi, özellikle bugün sabahtan itibaren tüm personeliyle ve şirkette çalışan tüm çalışanlar, temizlik hizmetleri, Park Bahçeler Bölümü, yardımcı binalarda ve muhtarlıklarda çalışan herkes, cuma günü yapacağımız yeni bir değerlendirmeye kadar iş başı yapacaklar. Yapacağımız değerlendirmeye göre çalışma arkadaşlarımızı rotasyona koyabiliriz. Bölümlerin korunması anlamında, ilerleyen günlerde bu kararı alabiliriz. Bu aşamada söylemek istediğim, herkesi sosyal mesafe, maskeye ve tabii ki kalabalık yerlerden uzaklaşmaya çağırıyorum.

Aşı olmak isteyenleri hastaneye taşımaya devam ediyoruz…

İkinci Bahar üyeleriyle ilgili geçen hafta başlattığımız aşılama çalışmaları bu süreçte de devam edecek. Aşı olmak isteyen herkesi biz Dr. Akçiçek Hastanesine taşımaya başladık. Bir ambulans kiralayarak bu konudaki çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz.

Kişisel tedbiri elden bırakmayın….

Alınan kurallara uyarak önce kişisel tedbirlerimizi elden bırakmamak gerekir. Kendi tedbirlerimizi aldığımız zaman, hem kendimizi hem de ailemizi, çocuklarımızı korumuş oluruz. Tüm halkımızın 10 Şubat’a kadar dikkatli ve tedbirli olmasını diler, teşekkür ederim.