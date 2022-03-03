Girne Belediyesi 8 Mart’ta çeşitli etkinlikler düzenleyecek

Girne Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Belediye’den verilen bilgiye göre, 8 Mart Salı günü Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın iç bahçesinde, saat 11.00’de, “Girne’de Kadın ve Emek Amatör Fotoğraf Sergisi” ve Girne Belediye kadın personelinin buluşması gerçekleşecek.

Aynı gün, saat 13.30’da Yeni Hizmet Binası Meclis Salonu’nda, Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Çiçek Göçkün Bayramoğlu, “Kadının Özgürleşmesinde Hukuk” başlığı altında kadın personele ve halka açık bir seminer düzenleyecek.

Öte yandan, Girne Belediyesi ve Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) işbirliğinde 12 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de “KKTC Kadın Ekonomi Forumu yapılacak. Moderatörlüğünü Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu’nun yapacağı etkinlikte, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer konuşmacı olarak katılacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, güne özel hazırladıkları programla hem 8 Mart 1857 yılında New York’taki 40 bin dokuma işçisi kadının, insanca çalışma koşulları istemiyle başlattığı ve 129 kişinin yaşamını yitirdiği hareketi anmayı, hem de bölge kadınlarına eğitim ve seminerlerle destekte bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Güngördü, şehre emeğiyle değer katan belediye kadın personeli başta olmak üzere tüm kadınlara sevgi ve saygılarını ileterek, düzenlenecek etkinliklere davet etti.