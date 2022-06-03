“GİKAD Yanınızda” tırı Yenierenköy, Dipkarpaz ve Büyükkonuk’ta 100’den fazla kadının yüreğine dokundu

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin hedefi Karpaz’dan Yeşilırmak’a, Kormacit Burnu’ndan Akıncılar’a kadar tüm kadınlarımızın ekonomik, psikolojik ve sosyal hayatlarına dokunup iyileştirmeyi sağlamaktır. Hepimiz biliyoruz ki kadın güçlendikçe ailesi, çevresi ve tüm toplum güçlenir.

GİKAD, kırsal kesimlerdeki kadınlarımızın ulaşım sıkıntısı sebebiyle erişemediği eğitimleri onların ayağına götürmenin bu hedefe ulaşmada bir anahtar olduğu düşüncesi ile yola çıkmış, bu ulvi projeye destek olma amacıyla Onalt Limited’in tahsis ettiği inovasyon tırının da hem bir araç hem de bir simge olarak tüm eğitimlerin yapılacağı bölgelere ulaşım sağlanmış ve sağlanacaktır.

‘’Gikad Yanınızda’’ Projesi kapsamında, Kadın ve Aile İçi İletişim, Kadın ve Sağlık, Kadın ve Sağlık Okur-Yazarlığı, Kadın ve Üretim, Kadın ve Ev Ekonomisi, Kadın ve Çocuk Yetiştirme-Çocuk Sağlığı, Kadın ve Evlilik Yaşantısı, Kadın ve Ev İçi Şiddet ve Korunma Yöntemleri, Kadın ve Medya, Kadın ve Sağlıklı Yaşalma konularda eğitimleri hedeflemiştir.

İlk olarak ‘’Aile İçi İletişim’’ ve ‘’Dijital Çağda Anne Baba Olma’’ konulu eğitim için 30 Mayıs’ta tırımız yola çıkmış, Yenierenköy bölgesine ulaşmıştır. 31 Mayıs’ta Dipkarpaz’da eğitimler devam etmiş, 1 Haziranda’da Büyükkonuk bölgesine gidilmiştir. Gikad üyesi Psikiyatrist Dr.Ayşe Zeki ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü Hemşirelik Şube Amiri Berna Arifoğlu birlikte uygulamalı olarak ‘’Aile İçi İletişim’’ konularında bilgi vermiştir. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ferhan Odabaşı ise ‘’Dijital Çağda Anne Baba Olma’’ konularında anlatımları ile kadınlarımıza hem bilgiler vermiş hem motive etmiş hem yüreklendirmiştir. GİKAD’ın onların sürekli yanlarında olacağı ve kadınlara bir can simidi olacağı konusunda da güven duymaları sağlanmıştır. Burada 100’den fazla kadının yüreğine dokunulmuştur. Aile olarak düşündüğümüzde de ileriki nesilleri şekillendirmeye yön verilmiştir. Bu projemiz, kadınlarımıza can simidi olmaya devam edecek ve mümkün olduğunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tüm bölge ve köylerinde uygulanacaktır.

GİKAD’a desteklerini esirgemeyen Onalt Ltd. Direktörü Halil Onalt’a teşekkürlerimizi iletir, geçtiğimiz günlerde hakkın rahmetine kavuşan değerli babaları Hasan Onalt’ın mekanının cennet olmasını temenni ederiz. Emeği geçen tüm GİKAD Üyelerine de minnetlerimizi sunarız.