GG hentbolcuları Kosova’da

2021-2022 KKTC Hentbol Federasyonu Ligi’ni yenilgisiz tamamlayıp, oynanan tüm kupa maçlarını kazanan takımımız Kosova’da özel bir turnuvaya katılarak ülkemizi temsil edecek.

Yeni bir ülke yeni bir temas, yeni rakipler yolunda, yurt dışı vizyonumuza kaldığımız yerden etmek için çıktığımız yolda, ülkemizde hentbol adına kazandığımız tecrübeyi yurt dışındaki takımlar ile de sınamak adına yeni bir yolculuğa çıkıyoruz.

Lig bitiminden hemen sonra antrenmanlara hiç ara vermeden, tempomuzu daha da artırarak yolumuza devam ettik. Pandemi ve ekonomik krizin bizlere yaşattığı tüm zorluklara rağmen başta ana sponsorumuz China Bazaar, Deniz Plaza, Armen Shipping, Express Döviz, Öksüz & Co Muhasebe, Stilevs, Asya Offlicence ve Essential Gümrükleme’nin katkıları ile Kosova yolculuğuna çıkıyoruz.

Beklemeden uğraşarak bir şeylerin başarılabildiğini gösterebilmek, her alanda birlikte mücadele ederek kazanabileceğimizi anlatmak adına kulüp olarak üstlendiğimiz bu misyonun, tüm kulüplere örnek olması dileği içindeyiz.

Engellemeler ya da ambargo diye önümüze koyduğumuz duvarın aşılabildiğini gösterebilmek adına yeniden çıktığımız Kosova yolunda, 12 Haziran 2022 tarihinde Prizen şehrinde başlayacak olan turnuva programı aşağıdaki gibidir.

Turnuva boyunca takımımızın oynayacağı karşılaşmaları Facebook üzerinden Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü sayfasından canlı olarak taraftarlarımız ve tüm spor severler takip edebilecekler.