Gerrard, Rangers’ın şampiyonluk hasretine son verdi

Borçları nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan ve 2012 yılında 4. Lig’e düşürülen Rangers, 10 sene sonra ilk kez Premiership’te şampiyon oldu. Steven Gerrard, teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kazandı.
Celtic’in 9 sezonluk şampiyonluk ambargosunu noktalayan Rangers, rakibinin 20 puan önünde namağlup bir şekilde şampiyonluğu garantiledi.
40 yaşındaki Steven Gerrard, teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupasına Rangers ile ulaştı.
İskoçya’nın Glasgow kentinde 1872 yılında kurulan Rangers, son yıllarda daha çok yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme geldi.
Borçları nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan ve 2. sırada bitirdiği 2011-2012 sezonunun ardından 4. Lig’e düşürülen Rangers, 2016-2017 sezonunda yeniden Premiership’e yükseldi. Glasgow ekibi, söz konusu sezonu 3. sırada tamamladı.
Üç farklı teknik direktörün görev yaptığı 2017-2018 sezonunu 2. sırada bitiren Rangers, sezon sonunda Steven Gerrard’ı göreve getirdi. İngiliz çalıştırıcı ile çıkışa geçen İskoç ekibi, hem 2018-2019 hem de koronavirüs salgını nedeniyle erken sonlandırılan geçen sezonu yine 2. sırada tamamladı.