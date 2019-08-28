Dünya

Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdi

28 Ağustos 2019

Almanya’da bir hayvanat bahçesindeki gergedan, eğitmenin otomobiline saldırarak, aracı hurdaya çevirdi. O sırada otomobilde bulunan kadın eğitmenin, gergedanın durduğu sırada otomobilden atlayarak kaçtığı belirtildi.

Olay, Almanya’nın Hamburg ve Hannover kentleri arasındaki Hodenhagen bölgesinde yer alan Serengeti Park adındaki hayvanat bahçesi ve eğlence parkında meydana geldi. Hayvanat bahçesindeki gergedan, parkın kapanışından hemen sonra eğitmenin otomobiline saldırdı. 

Ziyaretçilerin kameralarınca kaydedilen görüntülerde, gergedanın, boynuzu ile otomobile vurduğu ve otomobili iterek defalarca takla attırdığı görüldü. Yerel medyadaki haberlere göre, kadın eğitmen o sırada otomobilin içerisindeydi. Gergedan saldırısında bir süre duraklamasını fırsat bilen kadın eğitmenin, otomobilin içinden sürünerek çıktığı ve kaçtığı bildirildi.

Hayvanat bahçesi ve eğlence parkından olaya dair ve gergedanın otomobile saldırma nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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