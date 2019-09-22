Kıbrıs

Gençlik Merkezi Birliği Başkanlığına Fatoş Giritli seçildi…

22 Eylül 2019

Gençlik Merkezi Birliği’nin Başkanlığı’na Fatoş Giritli getirildi.

Gençlik Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 28. Genel Kurul’un ardından toplanan yeni yönetim kurulunun yaptığı görev dağılımı ise şöyle:

“Genel Sekreter Direnç Özkan, Basın Yayın ve Dış İlişkiler Sorumlusu Yeşim Öğüç, Veznedar Osman Bayhanlı, Sosyal İlişkiler Sorumlusu Vecihe Müderris, Lokal İşleri Sorumlusu Selçuk Toptancı, Faal Üyeler Çisem Yetkiner, Aliye Özsoylu ve Yedek Üyeler Mustafa Özgü ve Nevin Güngör”.

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