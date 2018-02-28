Gençler Enduro Sprint ATV yarışına katılıyor

Kıbrıslı Türk ATV şampiyonluğu olan 3 genç, 4 Mart Pazar günü güney Kıbrıs’ta yapılacak olan Enduro Sprint yarışmasına katılacak.

KKTC 2017 Atv 1, Atv 2 şampiyonları olan Buğra Tabak, Aral Aziz bir ilki gerçekleştirerek, Enduro Sprint yarışında birçok yabancı Atv sürücüleriyle yarışacaklar. Yarışmada, şampiyonlar yanında geç ve başarılı Atv sporcuları Caner Müjde ve Sona Singh de yer alacak.

Enduro Sprint yarışı saat 10.00’da başlayacak. Yarışta, Avrupa ralli şampiyonusunda izlenen Cavo Greco isimli 14.48 kilometre uzunluğundaki parkur 3 kere geçilecek.

Yarışa katılacak gençler, iddialı olduklarını belirterek, Kıbrıslı Türk Atv sporcularını en iyi şekilde temsil edeceklerini bildirdiler.