Kıbrıs

Gemikonağı’nda çarpışma: 1 kişi yaralandı

21 Eylül 2019
Trafik

Gemikonağı  – Yeşilyurt anayolu üzerinde bugün sabah meydana gelen trafik çarpışmasında 44 yaşındaki Nurettin Köse isimli kişi yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Köse, LD 856 plakalı araç ile Yeşilyurt istikametine doğru seyrettiği sırada turizm ofisi önlerinde direksiyon hâkimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve takla attı. Çarpışma sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

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