Kıbrıs

Gemi kurtaran romörkü, hizmetlerine KKTC’nin deniz yetki alanlarında devam edecek

19 Temmuz 2019

T.C. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde, özellikle Türk Boğazlar bölgesinde başarılı kurtarma görevleri icra etmiş ve uzun yıllar amiral gemisi olarak görev yaparak başarılı hizmetler veren Gemi Kurtaran romörkü, hizmetlerine KKTC’nin deniz yetki alanlarında devam edecek.

Gemi Kurtaran’ın KKTC’nin deniz yetki alanlarında hizmet vermeye başlayacak olması nedeniyle, 21 Temmuz Pazar günü Girne Turizm Limanı’nda bir tören düzenlenecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tersanede bu amaçla tamamen yenilenmiş ve revizyondan geçen 67 m boyundaki gemi, 1565 gross ton ağırlığında ve 15.5 knot sürate ulaşabilmekte.
16 personel ile donatılı olan Gemi Kurtaran, 55 ton çeki gücüne ve 21.200 millik menzili ile dünyanın yarı çevresini hiç yakıt almadan dolaşabilecek özelliğe sahip.

1997 yılından bugüne kadar en zorlu şartlarda görev yapabilme kabiliyet ve kapasitesine sahip olan Gemi Kurtaran, karaya oturan ve kazaya uğrayan gemilere mal ve can kurtarma hizmetini en üst seviyede verebilecek ve en zorlu hava koşullarında Doğu Akdeniz’de denizcilerin umudu olacak imkan ve kabiliyette.

Açıklamada şöyle denildi:
“Üzerinde bulunan yetişmiş ve tecrübeli personeli ile her türlü zorlu görevi başarı ile tamamlayacaktır. Bundan sonra da açık deniz lojistik destek, arama-kurtarma ve gemi kurtarma gibi faaliyetlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin imkan ve kabiliyetlerinin artmasını sağlayacaktır.”

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