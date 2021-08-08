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Gelir ve Vergi Dairesi denetimlere devam ediyor

8 Ağustos 2021
Gelir ve Vergi Dairesi denetim





Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi tafından çeşitli işyerlerinde  denetimler gerçekleştirildi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Surlariçi Arasta ve Hisarüstü bölgelerindeki çeşitli işyerlerinde yapılan denetimler sonucunda bazı işyerlerinde aksaklık ve eksiklikler olduğu tespit edildi.

İlgili işyerlerine bu konuda mevzuata uygun olarak gerekli uyarılar yapıldığı, herhangi bir ceza uygulanmadığı belirtildi.

Gelir ve Vergi Dairesi tarafından tüm ilçelerde mevzuat çerçevesinde rutin olarak denetim ve kontrollerin yapılmasına devam edileceği kaydedildi.

 





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8 Ağustos 2021


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