Gelengül Production 3 yıllığına KTFF naklen yayın hakkına talip oldu

Gelengül Production’un açıklaması şöyle:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2022-2023 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için KKTC Süper Lig maçlarının naklen yayın ve telif hakları için ihaleye teklifimizi sunduk

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu İdari İşler Müdürü Eren Şişik tarafından teslim alınan ihale sonrası basın açıklamamız aşağıdaki gibidir:

‘’Futbolun içinde doğan biri olarak Hamitköy alt yapısında yetişip sırası ile Ağırdağ TSK – Hamitköy ŞHSK – Türkmenköy ve Görneç takımlarında kaleci olarak oynadım. Süper Lig de geçirdiğim muhteşem sezonların ardından ekonomik şartlar gereği futbolu bırakmak durumunda kaldım.

YDÜ iletişim fakültesi radyo TV sinema mezunu olup 2001 yılından beridir mesleğimi icra etmekteyim.

2012 yılından bu yana birçok kanala maç çekimleri konusunda hizmet vermekteyim.

Gelinen noktada mesleki açıdan bir dünya futboluna bir de kendi ülke futbolumuza baktığım zaman görsel olarak ne kadar alt seviyede seyrettiğimizin herkes farkındadır.

Bu aşamada biz ülke futbolu için faydalı olabilmek daha güzel işlere imza atarak futbolumuzu hem oynayanlar hem de izleyenler açısından daha güzel bir noktaya getirmeyi hedeflemekteyiz.

Gelengül Productıon’ u tırnaklarımızla kazıya kazıya bu noktalara getirirken teknik ve yetenek olarak da kendimizi geliştirdik ve şimdi TV kanallarına hizmet verir durumdayız.

KTFF yönetimi, kulüpler, futbolcular, taraftarlar, hakemler kısaca futbola gönül vermiş herkesin en büyük eleştiri odağı olan maç naklen yayınlarındaki kalitenin herkes tarafından ne kadar alt seviyede olduğu bilinmektedir.

KTFF yönetimi futbolu ileriye taşımak istiyorsa bu ihaleyi değerlendirirken geçmişte yapılan yayınları futbol camiasının bu yöndeki bakış açısını ve gelecekteki beklentilerini göz önünde bulundurarak bir karar vermelidir.

İmkanların sınırlı olduğu eleman eksikliği ekipman eksikliği vs. mazaretlerle 2 kamera ile canlı yayın yapmaya çalışan BRTK yönetimi Kıbrıs kupasında yaptığı harika canlı yayın ile neler yapabileceğini bizlere gösterdi.

BRTK aslında çok iyi işler çıkarabilen çok deneyimli ve kaliteli elemanlardan oluşmaktadır kimseyi eleştirmek haddimize değildir. Demek istediğimiz yapılabiliyorsa neden yapılmıyor futbol önemsenmiyor mu oldu bittiye getirerek yapılan yayınlar ülke futbolunu bir adım ileriye götürmemektedir

Tüm bunlar yaşanırken Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun elini taşın altına koyup koymayacağı konusunda heyecanlı bir bekleyiş içerisindeyiz.

İhale bizim lehimize sonuçlandığı takdirde birçok alternatiften oluşan teklifimiz içerisinde yer alan en ilgi çekici seçenek hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum

1 tepe, 1 tepe altı, 2 ofsayt kamerası ,1 saha içi aktüel kamera ve 1 de drone ile canlı yayın yaptığımızı düşünün maç öncesi kadroların oluştuğu grafikler maç sırasındaki bilgilendirici skorboard kronometre gibi detaylar ve en büyük değişiklik 4 kamera tekrar oynatılarak saha içerisine yerleştireceğimiz bir ekran ile maçın hakeminin 4 farklı açıdan pozisyonu izleyerek verdiği kararın doğru olup olmadığı konusunda emin olacağı bir sistem ile teklif getirdik

ülkemizi seviyor ve göç etmek istemiyoruz ülkeyi yönetenler ve ktff el birliği ile bizlere destek olarak güzel işler başarmamıza vesile olabileceklerdir

Teklifimizi verdik ve KTFF yönetiminin değerlendirmesine sunduk. Topu KTFF yönetimine attık , alacakları her karara saygı duyuyor ve çalışmalarında başarılar dileriz