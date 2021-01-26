Geleceğin teknolojisi geliştirildi

Koronavirüs salgını birçok kişinin fiziksel teması azaltarak yaşamaya çalışmasına neden olurken, Singapur merkezli tasarım stüdyosu Stuck Design, geleneksel temasa dayalı tuşlara alternatif geliştirdi.

Şirketin “Kinetic Touchless” (Kinetik Temassız) tuşu, dokunma yerine hareket sensörleriyle aktive oluyor. Bu teknoloji, pandemi devam ederken, asansörler gibi bir dizi farklı ortamda kullanılabilir.

Şirket, internet sitesinde “Kinetic Touchless asansör tuşları bağlamında kullanıldığında, bir düğmeye basmanın yarattığı dokunsal tepkiyi yeniden oluşturmak için parmak hareketlerinizi yansıtıyor” ifadelerine yer veriyor.

Parmağınız tuşu etkinleştirmek için düğmeye doğru hareket ederken, Kinetic Touchless tıpkı sıradan bir asansör düğmesinde olduğu gibi, önce içeri doğru batıp daha sonra tekrar dışarı çıkarak parmak hareketini doğrudan taklit eder.

Tasarım stüdyosu bir prototip üzerinde çalışıyor fakat tuşun gündelik teknolojiye kurulduğu ticari bir sürümünü henüz göstermedi.

Stuck Design düğmeye basıldığının belirtilmesi için kinetik geri bildirim yerine bir ışık veya bir çınlama kullanılmasını öngörüyor.

Şirket “Kinetic Touchless, ışık ve sesin beklenen geri bildirimlerinin ötesine geçerek, temassız teknolojiyle etkileşim kurmak için şaşırtıcı derecede keyifli ve henüz yeni olsa da tanıdık bir yöntem sunuyor” diyor.

Şirket, bir tulu içeri doğru itme hareketinin yanı sıra, bu tuş türünün itme, çekme ve kaydırma gibi çeşitli diğer hareketler için de uygulanabileceğini öne sürüyor.

Öte yandan, yeni tuşlar, koronavirüs salgınının ardından gelebilecek tek yenilik değil. Araştırmacılar insanların diğer insanlara ve yüzeylere maruziyetini azaltma ihtiyacının robotiğin gelişiminde bir kırılma noktası olabileceğini öne sürüyor.

Robotlar “sıkıcı, kirli ve tehlikeli” işleri üstlenerek koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılabilir.

Bilim insanları Mart 2020’de “Akıllı yön bulma ve yüksek riskli, yüksek temaslı alanları saptama diğer koruyucu önlemlerle bir araya getirildiğinde yeni fırsatlar sunar. Aralıksız çalışıp temizlik yapabilen yeni nesil büyük, küçük, mikro ve sürü robotlar (işbirliği içinde koordineli çalışan birçok küçük robot -ç.n.) geliştirilebilir” diye yazmıştı.

Otonom, droid-tarzı makineler, Birleşik Krallık’ın Leeds şehrinde Kovid-19 temizlikçileri olarak zaten deneniyor. Tunus’ta da robotlar, tecrit önlemleri sırasında polislik görevinde kullanılıyor.

Bunun yanında Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar da kullanıcının elleri ekrana ulaşmadan önce kullanıcının niyetini tahmin etmek için yapay zeka kullanan bir “dokunmaksızın dokunmatik ekran” geliştirmişti.

Ekran, taşıtlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştı ama araştırmacılar pandemi devam ederken başka alanlarda da kullanılabileceğini öne sürüyor.