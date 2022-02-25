Geleceğin evreni ‘Metaverse’ sertifikalı eğitim programı GAÜ’de gerçekleşecek

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) düzenlediği özellikle eğitim sektöründe önemli yere sahip olan ‘Metaverse Sertifika Programı’nda Blockchain ve Metaverse Eğitmen Danışmanı Devrim Danyal eğitim verecek.

12 Mart’ta saat 13.00 ve 18.00 arasında GAÜ Spectrum Uluslararası Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan ‘Metaverse Sertifika Programı’nda ‘Metaverse Nedir ve Neden Önemlidir?’ soruları Metaverse Eğitmen Danışmanı Devrim Danyal eşliğinde cevaplanacak. 4 farklı oturum şeklinde gerçekleşecek olan eğitim programı şu başlıklar altında yapılacak;

OTURUM

Metaverse Temel Kavramları

Metaverse Tarihçesi

Metaverse Donanım Gereksinimleri

Metaverse Dünyasında Yer Almak İçin Gerekenler

OTURUM

Sektörel Bazda Metaverse Kullanım Alanları

Metaverse Dünyası Finansal Ekosistemi

Token Ekonomi Ve Geleceğin Dijital Takas Sistemi

Metaverse Ve Tokenemics İle İlgili Birebir Soru Cevap

OTURUM

Sektörel Bazda Metaverse Kullanım Alanları

Metaverse Dünyası Finansal Ekosistemi

Token Ekonomi Ve Geleceğin Dijital Takas Sistemi

Metaverse Ve Tokenemics İle İlgili Birebir Soru Cevap

Metaverse Arsa Alımı

Sektörel Bazda Metaverse Kullanım Alanları

OTURUM

Metaverse Dünyası Finansal Ekosistemi

Token Ekonomi Ve Geleceğin Dijital Takas Sistemi

Metaverse Ve Tokenemics İle İlgili Birebir Soru Cevap

GAÜ’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, söz konusu programın halka açık bir şekilde gerçekleşeceği, detaylı bilgi ve biletler için 05488352488 numarasına ulaşılabileceği belirtildi.

Blockchain, Kriptopara, Bitcoin, NFT ve Metaverse Eğitmen Danışmanı Devrim Danyal Kimdir?