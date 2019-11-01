Geek Fest 2019 başlıyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geek Fest 2019 Kyrenia bu yıl 2-3 Kasım 2019’da iki gün olarak yapılıyor.

Japonya, Amerika ve Avrupa’nın bazı ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın birçok noktasında yapılan ‘Geek Fest’, bir kez daha Kıbrıs’ın kuzeyinde düzenleniyor.

2 Kasım 2019’da King’s Bowling Girne’de saat 11:00-18:00 saatleri arasında ve 3 Kasım 2019’da Lord’s Palace Hotel’de 12:00-19:00 saatleri arasında yapılacak etkinlikte yurtdışından bir çok profesyonel Cosplayer da yer alıyor. (Cosplayer Kostüm ve Oyun kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan ve dünyada popüleritesinin hızla arttığı yeni tür animatörlerdir.)

Festival kapsamında; onlarca birbirinden renkli ve ilginç , film, dizi, oyun ve anime kararkteri katılanlarla fotoğraf çektirip eğlendirecek. Yapılan açıklamada, etkinlikte stantların da yer alacağı belirtilerek “stantlarda normalde adamızda bulunmayan bir çok çeşit ürünü satın alma imkanı bulacaksınız…Bu ürünlerin başında bir çok film, dizi ve oyun karakter figürleriyle beraber çizgi romanlar da gelmek isteyenleri bekliyor olacaktır.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yine festival kapsamında adamızda yapılacak en büyük eSport turnuvasının ikincisi gerçekleşecektir. Extend Broadband isim sponsorluğunda, Sonet eSport Center ve Cyprus Geek Team’in ortak düzenlediği Turnuva League of Legends adı verilen ve dünyanın en çok bilinen eSpor oyunlarının başında gelmektedir.. Takım kayıtları devam etmektedir. Turnuva için bir çok zengin ödülün yanı sıra Cyprus Geek Dream Team adını verdiğimiz ve yurtdışından gelen Cosplayer arkadaşlardan oluşan takımın yapacağı gösteri maçı meraklılarını bekliyor olacaktır.

7’den 77’ye herkese hitap edecek olan bu etkinlik hem çocuklu aileler için eşsiz bir tecrübe hem de bu kültürün meraklıları için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olacaktır. ”