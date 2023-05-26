“Gecikmiş Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı ile İlgili Kurallar” düzenlendi

1 Ocak 2010 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında biriken prim ve gecikme zammı borçları ödeme planı ile ilgili kurallar, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası’nda yapılan değişikliklerle düzenlendi. Değişiklik Yasaları, dünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet Meclisi’nin 22 Mayıs 2023 tarihli birleşiminde oy birliğiyle kabul olunan Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edildi.

Bunlara göre, 1 Ocak 2010 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında biriken prim ve gecikme zammı borçlarını ödeyemeyenler, bu değişiklik yasalarının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, bir ay içerisinde Sosyal Sigortalar Dairesi’ne müracaat edebilecek ve yapılan değerlendirme sonucunda, müracaatçı bildirimin yapıldığı tarihten başlayarak prim ve gecikme zamlarına ilişkin borçlarını belirlenen ödeme planları çerçevesinde ödeyebilecek.

Müracaatçılar, 1 Ocak 2010 tarihi ile 31 Mart 2023 tarihi arasındaki prim borçlarının %100’ünü ve ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla o güne kadar tahakkuk eden toplam gecikme zammının %25’ini bir defada en geç 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemeleri halinde, prim borçlarının ve gecikme zamlarının tümü ödenmiş sayılacak.

Peşin ödeme planını tercih etmeyenler ise belirlenen taksitli ödeme planı çerçevesinde ödeme yapabilecek.

Buna göre müracaatçılar, prim borçlarının %25’ini ve bu %25 prim borçlarına ait gecikme zamlarının %90’ını; %50’sini ve bu %50 prim borçlarına ait gecikme zamlarının %65’ini; %65 ve bu %65 prim borçlarına ait gecikme zamlarının %40’ını, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemesi halinde ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla o güne kadar tahakkuk eden gecikme zamları dondurulacak.