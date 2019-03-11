Kıbrıs

Geçen hafta 90 trafik kazası meydana geldi

11 Mart 2019
Trafik polisi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya gore, 2’si ölümle, 19’u yaralanmayla ve 69’u hasarla sonuçlanan kazalarda toplam 657.350 TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların 27’si süratli araç kullanmak, 21’i dikkatsiz sürüş yapmak, 19’u kavşakta durmamak, 11’i yakın takip ve 12’si de diğer etkenlerden kaynaklanan kazaların bölgelere dağılımı ise şöyle:

“ Lefkoşa 27, Gazimağusa 25, Girne 26, Güzelyurt 6 ve İskele 6”.

781 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ İLE İLGİLİ İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde 6631 araç sürücüsü kontrol edildi ve 781’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Hakkında işlem yapılan araç sürücülerinin; 124’ü süratli araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 30’u dikkatsiz sürüş yapmak, 60’ı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 33’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 19’u alkollü araç kullanmak, 74’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 64’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 25’i muayenesiz araç kullanmak, 42’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 5’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 290’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

ktoeös

Selma Eylem eğitim bakanlığına çağrıda bulundu

11 Mart 2019
polis

Devlete ait arazide kazı yaptı tutuklandı

11 Mart 2019

EL-SEN’den duyuru

11 Mart 2019

Cypfruvexten mandora mandalin üreticilerine son duyuru

11 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı