Gaziveren’deki araç hırsızı tutuklandı

Gaziveren’de arızalı aracı alıp kaçan ve araç sahibine ait cüzdanı çalan kişi tutuklandı.

Dün 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, Necip Yıldırım’a ait kontak anahtarı üzerinde olan arızalı FV 141 plakalı araç, B.C.D. (E-32) tarafından izinsiz çalıştırılarak bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.

Zanlının, Necip Yıldırım’a ait sürüş ehliyeti, iki bankamatik kartı ve bin TL nakit para bulunan cüzdanı çaldığı tespit edildi.

Araç dün Yedidalga’da terk edilmiş vaziyette bulunurken, polis, B.C.D.’yi de tespit ederek tutukladı.