Gazioğlu: Yapilan tam bir fiyaskodur!

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu yaptığı açıklamada hükümetin spor federasyonları arasında ayrımcılık yaptığını savunarak isyan etti. Gazioğlu’nun yaptığı açıklama şöyle;

“Futbola 4. Dilim bugün ödeniyor, spor federasyonlarina 3. Dilim haftaya ODENECEK! ( Tam tarih yok) 4. Dilim nerde? BTM hakem ücretleri ödeniyor, spor federasyonlarina da ödenecek! ( Ne zaman belli değil) Bu ayrimdan gercekten bıktık. Ayirim yok diye defalarca söz veren sizsiniz. Boyle yonetim olmaz , YONETEMIYORSUNUZ! Tenis Federasyonu 2020 yılındaki tum yapması gereken organizasyonları eksiksiz yaptı. Bu organizasyonlara sporcu katilimi ve seyirci katilimi arşivlerde var. Saha bakımları için iki personel çalıştırıyoruz. Maaşlarını da mevcut federasyon bütçesinden karşıliyoruz. Personelimiz maalesef devletten ödenmiyor. Her federasyonun oldugu gibi bizim de büyük sıkıntılarımız var. Biz kimseden kendimizi ayirmiyoruz, ayricalik da istemiyoruz. O yuzden sizler de ayırım yapamazsınız. Ya eşit olacaksınız ya da bu işi yapmayacaksınız. Konu sağlık diye ses çıkarmadık, ama konu popülizm e döndü. BIKTIK!!!!! SOĞUTTUNUZ!!!!”