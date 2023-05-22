Gazimağusa'ya bağlı 4 köyde yarın elektrik kesintisi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Gazimağusa’ya bağlı 4 köyde yarın elektrik kesintisi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gazimağusa ilçesinde yer alan bazı bölgelere yaklaşık üç saat boyunca elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy askeri tesisler, Turunçlu ve Kurudere’ye elektrik verilemeyecek.


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Tags:Elektrik kesintisi
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