Kıbrıs

Gazimağusa’da traktör sürücüsu yaralandı

24 Kasım 2019

Gazimağusa’da St.Barnabas Kral Mezarlığı yakınlarında meydana gelen çarpışmada 36 yaşındaki traktör sürücüsu Erdinç Özkahraman yaralandı

Polisin açıklamasına göre, çarpışma, Özkahraman’ın saat 15.00 sıralarında henüz plakası tespit edilemeyen traktörle tarla sürdüğü bir sırada,  kayalara takılan sabanı kurtarmak için inmeye çalıştığı traktörün hareket etmesi sonucu meydana geldi.

Sağ el ve sağ  bacağının traktörün altında kalması sonucu yaralanan Özkahraman, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.



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