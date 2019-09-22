Kıbrıs

Gazimağusa’da marangoz atölyesinde yangın

22 Eylül 2019

Gazimağusa’da bir marangoz atölyesinde çıkan yangın neticesinde atölye ile içinde ve dışında bulunan bir çok malzeme yandı.

Polis açıklamasına göre, saat 12:45 sıralarında, İkibuçuk  Mil Yolunun tır parkı arkasında bulunan Taşkın Gümüştaş’a ait marangoz atölyesinin dışında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucunda, çinkodan mamul  marangoz atölyesi,  içerisinde bulunan marangoz makineleri ile aletleri, atölyenin dış kısmında tamir maksatlı park halinde bulunan edilene ait bir adet salon araç tamamen; bir adet kepçenin (şiro) kabin kısmı ile iki lastiği kısmen; henüz sahibi tespit edilemeyen bir adet 50 cc’lik motosiklet, bir adet akülü scoteer ve hurdalık malzemeler tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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