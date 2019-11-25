Gazimağusa’da bir dairede yangın… Yangından etkilenen 8 kişinin tedavisi sürüyor

Gazimağusa’da Gülseren Yolu üzerinde Gilberto Pelayo Novema’ya ait Utkan Apartmanı 8 no’lu dairede, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı; yangından etkilenen 8 kişi Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Polis açıklamasına göre, bugün saat 16.50 sıralarında çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın neticesinde ikametgah içerisinde bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Polis soruşturması devam ediyor.