Kıbrıs

Gazimağusa’da bir dairede yangın… Yangından etkilenen 8 kişinin tedavisi sürüyor

25 Kasım 2019

Gazimağusa’da  Gülseren Yolu üzerinde Gilberto Pelayo Novema’ya ait Utkan Apartmanı 8 no’lu dairede, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı; yangından etkilenen  8 kişi   Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Polis açıklamasına göre, bugün saat 16.50 sıralarında çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın neticesinde ikametgah içerisinde bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Polis soruşturması  devam ediyor.



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