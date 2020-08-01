Kıbrıs

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün telefon hatları devre dışı kalacak!

1 Ağustos 2020
Gazimağusa polis müdürlüğü telefon hatları

Gazimağusa Polis Müdürlüğüne ait mevcut telefon hatları ile 155 polis imdat hattı yarın devre dışı kalacaktır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre yarın 08:00 -15:00 saatleri arasında, Gazimağusa’da Telekomünikasyon Dairesi tarafından telefon hatlarında yapılacak çalışma nedeniyle Gazimağusa Polis Müdürlüğüne ait mevcut telefon hatları ile 155 polis imdat hattı devre dışı kalacaktır.

Polis Basın Subaylığı, yaptığı açıklamada, arıza giderilinceye kadar
0548 811 4000 çağrı numaralı hattın kullanılmasını istedi


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