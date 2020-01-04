Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda seyir halindeki bir araba ateş aldı ve tamamen yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 14:30 sıralarında, Demirhan yakınlarında seyreden Ayla Akkaya Özezinç yönetimindeki ER 101 plakalı salon araç, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ateş aldı. Çıkan yangın sonucu araç tamamen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.