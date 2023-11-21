Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda çalışmayan aydınlatmalar tamir ediliyor

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerindeki çalışmayan aydınlatmalar tamir ediliyor. Yapılacak çalışma kapsamında trafik kazalarını önlemek ve toplumun trafikte güvenli seyri amaçlanıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi, Gazimağusa Belediyesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu iş birliğinde yürütülen çalışma çerçevesinde Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerindeki çalışmayan aydınlatmalar tamir ediliyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılacak çalışma kapsamında trafik kazalarını önlemek ve toplumun trafikte güvenli seyri amaçlanıyor.

Aydınlatma tamiratında iş birliğine dikkat çekti

Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı yaptığı açıklamada, ülke genelinde var olan aydınlatma sorunlarının giderilmesi için Karayolları Dairesi’nin yerel yönetimlerle iş birliği yaptığına dikkat çekerek, aynı anda Gazimağusa, Lefkoşa, Gönyeli Alayköy, Esentepe ve Girne bölgelerinde belediyelerle yürütülen iş birliği çerçevesinde yollardaki aydınlatma sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Kurumların durumunun herkesin malumu olduğunu söyleyen Acı, “Dolayısı ile güçlerimizi birleştirirsek sorunları daha hızlı çözüme kavuşturup halkımıza hizmet sunabiliriz” dedi.

Göreve geldiği günden beri gerek temizlik konusunda gerekse diğer konularda yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde olduğuna vurgu yapan Acı, bunun da daha kısa sürede daha fazla hizmet ağını genişletmeye yardımcı olduğunu ifade etti. Acı, iş birliğinden dolayı Gazimağusa Belediyesi ve Kıb*tek’e teşekkür ederek, “İş birliği ile yapılan her işte başarı vardır. Umarım her kurum ve yerel yönetimle bu iş birliği sağlanarak halka sunulan hizmetin devamlılığını koruruz” ifadelerini kullandı.

Aranır: Daha kolay çözüme kavuştu

Gazimağusa Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Aranır da kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, kurumlar arası iş birliği sayesinde sorunların daha kolay çözüme kavuştuğunu belirtti.

Söz konusu çalışmada Karayolları Dairesi’nin bütçesinin imkan verdiği ölçüde malzeme temini sağladığını, Gazimağusa Belediyesi’nin eksik olan bazı malzemelerin teminini sağladığını Belediye Bayındırlık Şubesi Elektrik İşleri Birimi ile Kıb-tek Gazimağusa Bölge Amirliğinin de personel desteği sağladığını açıkladı.

Yiğittürk: Yolların daha güvenli olmasını sağlamak istiyoruz

Gazimağusa Belediyesi Elektrik İşleri Birimi Sorumlusu Mustafa Yiğittürk ve ekibine teşekkür eden Aranır, Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı’ya ve Kıb-tek Gazimağusa Bölge Amirliği’ne de teşekkür ederek amacın daha yaşanabilir bir kent yaratmak, yolların daha güvenli olmasını sağlamak olduğunu söyledi.