Gazimağusa Belediyesi’nde yeniden grev

Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası, maaşların eksik ödenmesi ve ek mesai ödeme protokolünün uygulanmaması gerekçesiyle bir süredir ara verdiği grevlere bugün yeniden başladı.

Sendika, bugün 08.00-15.00 saatleri arasında belediyelerin tüm birimlerinde grev uygulandı.

Konuyla ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan, Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, eksik maaşlar ile protokole bağlanan ek mesailer ödenene kadar grevi kaldırmayacaklarını söyledi.

Özüşen, 15 günlük ödemelerde 300-400 bin TL tutarında eksiklik olduğunu, protokol gereği ödenmesi gereken 7 aylık ek meai tutarının ise 500 bin TL civarında olduğunu ifade etti.

Doğan Özüşen, belediye çalışanlarının 21 aylık ek mesai alacakları olduğunu, bunun ödenmesiyle ilgili belediye başkanıyla protokol yapıldığını ve her ay 2-3 aylık ek mesainin ödenmesinin kararlaştırıldığını ifade etti. Özüşen, protokole uyulmadığını ve 3 aydır geçmiş 7 ayı kapsayan ek mesai ödemesinin yapılmadığını belirtti.

Belediyenin kendisinin belirlediği ek mesai ödeme protokolüne uymadığına dikkat çeken Özüşen, maaş ve ücretlerle ilgili ödemelerde de 10-15 günlük gecikme yaşandığını ifade etti

Belediye çalışanlarının bu ekonomik koşullarda gecikmelere tahammülünün kalmadığını vurgulayan Özüşen, “Artık üyemiz sabredecek durumda değil. Herkesin çoluk çocuğu, borcu, ödemesi var. Üyelerin canına tak etti. Bütün amacımız hak aramadır. Biz iyi niyet gösteriyoruz. Hak ettiğimiz maaşı ve mesaiyi istiyoruz” dedi