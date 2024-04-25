Gazimağusa Belediyesi mezbahası 29 Nisan- 3 Mayıs arası hizmete kapalı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi ile Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek çevre düzenlemesi kapsamında Gazimağusa Belediyesi mezbahası 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında hizmete kapalı olacak.



Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi mezbahasında kesim yapan kasapların bu süre içerisinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yönlendireceği mezbahalarda kesim yapması gerekiyor.