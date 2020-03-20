Gazimağusa Belediye Başkanı Arter alınan önlemleri açıkladı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, belediyenin koronavirüsle mücadele konusunda aldığı önlemler konusunda açıklama yaptı.

Arter açıklamasında, “Öncelikle bu sıkıntılı süreçte canla başla vatandaşlarımıza hizmet etmekte olan Sağlık Personellerine, Polis Teşkilatına, Kaymakamlık Personellerine ve Gazimağusa Belediye Personellerine teşekkür ederim” diyerek, devletin #EVDEKAL çağrısını dikkate alan vatandaşlarımıza ve yasal mevzuat gereği işletmelerini kapatma kuralına riayet eden tüm esnaf ve işletme sahiplerine de teşekkür etti.

“Gazimağusa Belediyesi olarak tüm birimlerimizle vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmekteyiz. Özellikle Sağlık Birimimiz, Temizlik Birimimiz, Zabıta VeSosyal Hizmet Birimimiz (İkinci Bahar Yaşam Kulübü) rutinin dışında büyük özveri ile Gazimağusa halkına hizmet vermeye devam etmektedir” diyen Arter şöyle devam etti:

“Sağlık birimimiz bu süreçte tüm kamu kurumlarını, okul, eczane, market, banka, sosyal alanlar (park, otobüs durakları) ve diğer toplu kullanım alanlarına müdahalede bulunmuş ve ilaçlama işlemleri devam etmektedir. Temizlik Birimimiz ise rutin hizmetleri yapmaya devam etmekte ama bu noktada vatandaşlarımıza da büyük iş düşmektedir. Evsel atıkların dışında evlerinde bahçe temizliği yapan vatandaşlarımız ya da tadilat yapan vatandaşlarımız evsel atık dışında olan bu atıkları sokaklara bırakarak hem kötü görüntüye hem de çalışan personelimize ekstra yük çıkarmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak belediyeler yasasının vermiş olduğu yetkiye dayanarak kendilerine yaptırım uygulayacağımızı bildirmek isterim. Zabıta Birimimiz Gazimağusa sınırları içerisinde bulunan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda açık olan işletmelerin kontrolünü düzenli olarak yapmaktadır. Sosyal hizmetler birimimiz ise gerekli hijyen ve sağlık tedbirlerini alarak rutin uygulaması olan 65 yaş üstü üyelerimize telefon ile iletişime geçerek bu sıkıntılı süreçte gerekli olan ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışmaktadırlar. Hayvan Barınağımızda bulunan 500’e yakın köpeğimize ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız mama ve sağlık tedarikimiz ekiplerimizce yapılmaktadır.”

Vatandaşlardan görevde bulunan tüm kamu ve belediye personeline yardımcı olmaları çağrısı yapan Arter, alınan tüm önlemlerin onların sağlığı için olduğunu unutmamaları, bu esnada yaşanan olumsuzluklar için Gazimağusa Belediyesine ait şikayet ve talep telefonlarını aramalarını önerdi.

Üzücü bir süreç yaşanmakta olduğuna da işaret eden Arter, “Temennimiz odur ki bir an önce en az hasarla bu süreci atlatmamız ve normal hayatımıza dönmemizdir. Bu bağlamda bu olay bize şunu göstermiştir ki hiçbir şey insan sağlığından daha değerli değildir” dedi.