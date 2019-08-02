Gazeteciler Birliği eski başkanlarından Mehmet Akar hayatını kaybetti

Gazeteciler Birliği, Birliğin kuruluşunda önemli görevler üstlenen ve bir dönem başkanlığını da yürüten Mehmet Akar’ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntü yarattığını bildirdi.

Birlik Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, “Mehmet Akar’ın gerek Gazeteciler Birliği’ne gerekse basın camiasına verdiği hizmetler unutulmayacaktır. Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu olarak Mehmet Akar’a Tanrı’dan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.