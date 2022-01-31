Gazeteci Oğuz Haksever DAÜ’de seminer verdi

Gazeteci ve televizyon haber sunucusu Oğuz Haksever, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencilerine televizyon haberciliği konusunda seminer verdi. Oğuz Haksever, seminerde öğrenciler için televizyon haberciliği okuma kılavuzu adını verdiği yol gösterici bilgilerden bahsetti. Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan duayen gazetecilerden Oğuz Haksever, öğrencilere bilgi alma haklarını kullanmaları konusunda önerilerde bulundu. Halen sunuculuk yapmakla birlikte kendisini muhabir olarak gördüğünü belirten Haksever, iyi televizyon gazeteciliğinin doğruluk, nesnellik, adalet, gerçeklik ve tarafsızlık içermesi gerektiğini kaydetti.

Medya Kuruluşlarının Artıları ve Eksileri Değerlendirildi

Haksever, medya kuruluşunun yayın ilkeleri varsa ve kamuoyu ile paylaşıyorsa; sitelerinde “hakkımızda” kısmı varsa ve ayrıntılıysa; künye, iletişim bilgileri yer alıyorsa ve çağrı merkezine ulaşılıyorsa izleyici olarak bu tür medya organlarına bir artı puan verebileceklerini söyledi. Bunlara ek olarak televizyon veya diğer haber mecralarının kaynaklarını açıklıyorsa artı puan verilebileceğini belirten Haksever, ancak izleyici olarak haber doğrulama sitelerine gitmenin yararlı olacağını da belirtti. Seminerin bir televizyon haberciliği okuryazarlığı gibi düşünülmesi gerektiğini aktaran Haksever, izleyici olarak eksi puan verilmesi gereken haber içeriklerinden bahsetti. Haksever, bu içerikleri; televizyon haber merkezlerinin bütün iş yükünü birkaç muhabire yüklemesi ve ajanslara yaslanması, fikri takip yapmaması, bütün bülteni siyaset ve ekonomi ile doldurması, haberlerin özgün olmaması ve haber metni içerisinde çok sayıda atıf olması, aynı bilginin tekrar edilmesi, önyargılı yayınların yaygın olması, hızlı haber iddiasının bulunması ve “İlk biz verdik” denmesi, güvenilir kaynaktan alınan bilgiye göre denip anonim kaynaklara referans verilmesi veya görüntülü haberlerde gereksiz kamera hareketleri bulunması olarak sıraladı.

“Edebiyat ve Şiir Okuyun”

Haksever ayrıca, öğrencilere spekülasyoncu yayıncılıktan uzak durmalarını, sunucunun çok fazla yorum yapmasına itibar etmemelerini, sunucuların kamuoyunu bilgilendirmeleri gerektiğini ve bu nedenle çok yorum yapan sunucuların sosyal medya hesaplarından da kaçınmalarını önerdi. Oğuz Haksever semineri sonunda öğrencilere habercilikte ve medyanın her alanında doğru ve yerinde metaforlar kullanabilmek için edebiyat ve şiir okumalarını önerdi. DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, seminer öncesinde yaptığı konuşmada, duayen gazetecileri DAÜ’de ağırlamaya ve deneyimlerinden faydalanmaya devam edeceklerini belirterek, Oğuz Haksever gibi sektör deneyimi yüksek bir gazeteciyi öğrencilerle buluşturmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.