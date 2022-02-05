Gazeteci Mustafa Kuleli DAÜ’de Youtube semineri verdi

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Gazeteci Mustafa Kuleli, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nde “Youtube’da Başarılı Olmanın Yolları” başlıklı seminer verdi. Kuleli, DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyeleri ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen seminerde, Youtube’da başarılı olmak için yaratıcı ve özgün olmak gerektiğini vurguladı. Kuleli, Youtube’a başlayacak olan kişilerin ilgi duyduğu konular üzerinden içerikler üretmesinin daha verimli olacağına işaret etti.

“Para İçin Güveni Satmayın”

Dürüstlüğün, güvenin ve etkileşimin öneminin de altını çizen Kuleli, öğrencilere para için güveni satmamaları tavsiyesinde bulundu. Youtube’da istikrar ve sebatın önemli olduğunu belirten Kuleli, içeriklerin planlı bir şekilde, sık ve düzenli yayınlanması gerektiğini ifade ederek, haftanın belirli günlerinde içerik yüklemek ve izleyiciler üzerinde alışkanlık yaratmak gerektiğine vurgu yaptı. Kuleli, ayrıca istikrarlı bir şekilde çalışıldığında başarıya ulaşılacağının da altını çizdi.

“Gazetecilik Dönüşüme Uğradı”

DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, seminer öncesi yaptığı açılış konuşmasında, dijital devrim ile birlikte gazetecilik sektörünün de dönüşüme uğradığını ve gazetecilerin artık yeni medyanın tüm araçlarını bilmek, öğrenmek ve kullanmak zorunda olduklarını söyledi. Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü müfredatlarını bu vizyon ile sürekli güncel tuttuklarını da belirten Doç. Dr. Ersoy, mesleğin içinden olan gazetecileri DAÜ’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.