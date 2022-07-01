GAÜ The American College 2022 mezunlarını coşkulu bir tören ile verdi

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Okullar grubuna bağlı GAU The American College mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

GAU The American College mezuniyet töreni GAU Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde saat 19.00’da başladı. Törene, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, GAÜ Kültür ve Sağlık Daire Başkanı Türkay Akpınar, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar’ın yanı sıra kolej öğretmenleri ve aileler de katılım gösterdi. Mezuniyet töreninde müzik dinletileri de gerçekleşirken mezun öğrenciler duygulu birer konuşma yaptılar. Ayrıca törende, diploma takdiminden önce sporda başarı gösteren öğrencilere spor sertifikaları da verildi. Daha sonra eğitim yıllarını başarı ile tamamlayan öğrencilere diplomaları büyük bir coşku ile takdim edilirken tören öğrencilerin keplerini atlamaları ile sona erdi.

Böylece uzman eğitim kadrosu, uluslararası düzeyde eğitim kalitesi, 3 farklı dil eğitimiyle, kreşten lise düzeyine kadar tam donanımlı eğitim veren GAU The American College 2021-2022 akademik yılı eğitim dönemini tamamlamış oldu.