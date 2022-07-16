GAÜ Portekiz’de düzenlenen ‘Uluslararası Başkent Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde temsil edildi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen ‘Uluslararası Başkent Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde akademik olarak temsil edildi.

GAÜ Medya Departmanı Haber Sorumlusu ve GAÜ İletişim Fakültesi/İletişim ve Medya Yönetimi Doktora Programı (Ph.D) öğrencisi Sevinç Kahveci, 13 -14 Temmuz 2022 Lizbon-Portekiz’de düzenlenen Uluslararası Başkent Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde ‘Yeni İletişim Teknolojilerinin Gazetecilik Etiğine Etkisi: Yurttaş Gazeteciliği’ konulu bir bildiri sundu. Kahveci, bildirisinde yeni iletişim teknolojileri ile gelişen sosyal medya platformlarının yurttaş gazeteciliğine etkisi, yurttaş gazeteciliğinin dönüşümü ve gazetecilik etiği ilkelerine değindi.

Türkiye, Japonya, Ukrayna, Kazakistan ve Azerbaycan’da bulunan uluslararası, kâr amacı gütmeyen, sivil toplum araştırma ve uygulama merkezi olan Institute of Economic Development and Social Researches (İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü-İKSAD) ve Universidade Fernando Pessoa tarafından organize edilen kongre hem yüz yüze hem de çevrimiçi katılım ile gerçekleşti. GAÜ’nün akademik olarak temsil edildiği uluslararası katılım ile düzenlenen söz konusu kongrede, farklı ülkelerden birçok akademisyen ve lisansüstü öğrencileri katılım gösterdi.