GAÜ düzenlediği Teşekkür ve Takdir Çalıştayı’nda dünyanın her yerinden gelen temsilcilerini ağırladı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) dünyanın her yerinden gelen temsilcilerini düzenlemiş olduğu Teşekkür ve Takdir Çalıştayı’nda ağırladı.

Teşekkür ve Takdir Çalıştayı bünyesinde, yeni tanıtım stratejileri masaya yatırılırken, tarihi ve kültürel geziler düzenlendi, KKTC’nin dokusu ise birebir yaşanarak anlatıldı.

Özelde GAÜ, genelde KKTC’nin yükseköğretim alanında tanınırlığının artırılması ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştayla temsilciler, birer fahri elçi olarak ülkelerine döndü.

Çalıştayda, temsilciler ile bir araya gelen GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Kuzey Kıbrıs’ın bir üniversite adası olması yönündeki çalışmaların öncülüğünü sürdürdüklerini ve Kuzey Kıbrıs’ın siyaset yoluyla elde etmeye çalıştığı açılımları üniversiteler aracılığı ile başardığını dile getirdi.

Marketing çalıştayında bir sunum gerçekleştiren GAÜ Global Strateji ve Ortaklıklardan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Esenyel ise; günümüz koşullarında geleneksel pazarlama tekniklerinden Digitale doğru bir geçiş olduğunu, bunun ise ilk öncü üniversite olarak adada GAÜ olacağını belirtti.