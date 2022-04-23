GAÜ American Koleji öğrencileri 23 Nisan’ı coşku ile kutladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı eğitim veren American Koleji öğrencileri 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla kutladı.

GAÜ’de gerçekleşen 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öncelikle GAÜ Eğitim Fakültesi akademik kadrosu ve öğrencileri Girne Merkez’de bulunan Mustafa Kemal Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Daha sonra kutlamalar kapsamında GAÜ Lympic’de gerçekleşen tören, American Koleji kreş, anaokulu ve ilkokulu öğrencileri Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

GAÜ Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar törende bir konuşma yaparak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğin kenetlenmiş ifadesini temsil etmekte olduğunu ifade ederek tüm çocukların bayramını kutladı.

Öğrenciler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hazırladıkları dans gösterileri, şiirler ve konuşmalar ile kutladılar. Kutlamalar kapsamında öğrenciler aynı zamanda şenlik alanına kurulan stantlarda ve oyun alanlarında doyasıya vakit geçirdi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte velilerde öğrencilere eşlik etti. Kolej öğrencilerinden Asya Sır, ‘23 Nisan’ adlı şiirini okurken Mustafa Çiko’da ‘Yaşasın Çocuk Bayramı’ adlı şiirini okudu. Törende Nursery School öğrencileri de ‘23 Nisan’ şarkısını söylerlerken kutlamalar kapsamında zumba gösterisi de gerçekleşti. Büyük bir coşku ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri İzmir Marşı performansı ile sona erdi.