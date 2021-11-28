GAÜ Akademisyeni Apan’ın eseri ‘1. Cumhurbaşkanlığı Sanat Koleksiyonu Resim Sergisi’nde yer aldı

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) düzenlenen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gerçekleştirdiği “1. Cumhurbaşkanı Sanat Koleksiyonu Resim Sergisi”nde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Mimar ve Ressam Ece Apan’ın eseri sergilendi.

22 Kasım günü açılışı gerçekleşen ve 26 Kasım gününe kadar devam eden 1. Cumhurbaşkanlığı Sanat Koleksiyonu Resim Sergisi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’’nde (AKM) düzenlendi. Sergide, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sanat Koleksiyonu’nda eseri bulunan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık bölümü akademisyeni Ece Apan’ın da eseri yer aldı.

Sergi ile ilgili cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Gerçekleşen sergide Cumhurbaşkanlığında sanat eserleri revize edilerek, bir araya getirildi ve halkın ziyaretine açıldı” denildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devletin kurum ve kuruluşlarında, devlet dairelerinde, bakanlıklarda, KKTC Meclisi’nde, Milli Arşiv’de ve Cumhurbaşkanlığı’nda çok sayıda değerli sanat eserlerinin olduğunu ifade etti.