Dünya

Game of Thrones’un ‘üç gözlü kuzgun’u Max Von Sydow hayatını kaybetti

9 Mart 2020

Game of Thrones dizisinde ‘üç gözlü kuzgun’u canlandıran Max Von Sydow, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

100’den fazla film ve dizide rol alan ünlü aktör Sydow’un ailesi bugün ‘kırık bir kalp ve sonsuz bir acı’ sözleriyle başlayan bir paylaşımda bulunarak ünlü aktörün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Von Sydow; Kült korku filmi Şeytan, Hannah ve Kız Kardeşleri, Azınlık Raporu ve Zindan Adası gibi birçok başyapıtta rol almıştı.

Ünlü İsveçli yönetmen Ingmar Bergman’ın Yedinci Mühür de dahil 11 filminde rol alan Von Sydow, ölümle satranç oynadığı efsane sahneyle hafızalara kazınmıştı.




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