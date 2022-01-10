Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldı.

Burak Elmas başkanlığında bugün NEF Stadyumu’nda yapılan yönetim kurulu toplantısına Terim de katılmıştı.

Galatasaray’da, Başkan Burak Elmas ile görüşen Terim ile yollar ayrıldı. Gün içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor..