Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi

Galatasaray'da teknik direkt\u00f6r Fatih Terim ile yollar ayr\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\nSpor Toto S\u00fcper Lig ekiplerinden Galatasaray, \u00fcst \u00fcste gelen k\u00f6t\u00fc sonu\u00e7lar\u0131n ard\u0131ndan teknik direkt\u00f6r Fatih Terim ile yollar\u0131 ay\u0131rma karar\u0131 ald\u0131.\r\n\r\nBurak Elmas ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda bug\u00fcn NEF Stadyumu'nda yap\u0131lan y\u00f6netim kurulu toplant\u0131s\u0131na Terim de kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nGalatasaray'da, Ba\u015fkan Burak Elmas ile g\u00f6r\u00fc\u015fen Terim ile yollar ayr\u0131ld\u0131. G\u00fcn i\u00e7inde resmi a\u00e7\u0131klaman\u0131n yap\u0131lmas\u0131 bekleniyor..\r\n\r\n