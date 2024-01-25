Galatasaray seriyi 28’e çıkardı

Galatasaray, İstanbulspor galibiyetiyle Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 28 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta İstanbulspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar mücadelede geri düşmesine rağmen sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı ve evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

Aslan, Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Cimbom, bu müsabakadan sonra oynadığı 28 lig karşılaşmasında 26 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 11 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Cimbom, ayrıca Süper Lig’de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım ünvanına sahip.

Ligde son 10 maçta yenilmedi

Cimbom, Süper Lig’de Hatayspor’a kaybettikten sonra oynadığı 10 müsabakada yenilgi almadı. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor ve İstanbulspor’u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray, ligin 23. haftasında RAMS Park’ta Gaziantep FK ile oynayacak.

Mauro Icardi, Süper Lig’deki 13. golünü attı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, İstanbulspor maçında kaydettiği golle, Süper Lig’deki gol sayısını da 13’e çıkardı.

Sarı-kırmızılıların 3. golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Müsabakanın 90+2. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.

Süper Lig’de 6 maç sonra rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, ligde gol sayısını da 13’e çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde de 5 golü bulunan başarılı futbolcunun bu sezon toplam 18 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya yedek başlayan Mauro Icardi, ikinci yarı 46. dakikada Tete’nin yerine oyuna girdi.