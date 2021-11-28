Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Uzun süredir hastanede tedavi gören Galatasaray Spor Kulübü’nün 37. başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti. Üzücü haberi Galatasaray üyesi Teoman Kadıoğlu ve Mustafa Cengiz’in yönetim kurulunda da bulunan Mahmut Recevik sosyal medya hesabından duyurdu.

BURAK ELMAS’TAN TAZİYE MESAJI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mustafa Cengiz’in vefat haberinin ardından yaptığı açıklamada, “Önceki Başkanımız Sn. Mustafa Cengiz’i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’DEN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden Galatasaray’a başsağlığı mesajı geldi. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, ” Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanı Mustafa Cengiz’in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Cengiz ailesine, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.” ifadelerine yer verildi.

BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE GALATASARAY BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTI

Galatasaray’da 2018’in Ocak ayında başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı camiayla birçok başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, Cengiz döneminin ilk senesinde Süper Lig’de şampiyon oldu, kadın basketbolda da FIBA Avrupa Kupası’nı kazandı. Cengiz başkanlığındaki Galatasaray, 2018-2019 sezonunda futbolda üst üste 2. kez mutlu sona ulaştı. Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa’yı da müzesine götüren sarı-kırmızılılar, önemli bir başarıya imza attı.