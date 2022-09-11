Galatasaray çıkışını sürdürdü (2-3)

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup eden Galatasaray, çıkışını sürdürdü. Sarı kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez bir lig maçında 3 gol birden atma başarısı gösterdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki maçın başında topu ayağında tutan sarı-kırmızılılar, buna rağmen ilk dakikada Kerem Aktürkoğlu ile girdiği pozisyon haricinde etkili olamadı. Kaptığı toplarla hızla rakip kaleye gitmeyi düşünen Kasımpaşa ise 16. dakikada Stephane Bahoken’in attığı golle 1-0 öne geçti.

Ancak lacivert-beyazlıların üstünlüğü kısa sürdü ve Galatasaray 20. dakikada Bafetimbi Gomis’in kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Mücadelenin 29. dakikasında konuk takımda Sergio Oliveira’nın şutunda top direğe çarparken Kasımpaşa Bersant Celina ile Mickael Tirpan’ın ceza sahası dışından şutlarıyla tehlikeli oldu. Ancak iki takım da golü bulamadı ve devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

Mücadelenin 2. yarısına etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Maçın 49. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip, 69. dakikada yine Kerem ile farkı 2’ye çıkardı: 2-3. Topun hakimiyetini elinde bulunduran Galatasaray, 90. dakikada eski oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın golüne engel olamadı ve fark 1’e indi.

Kalan bölümde kısa süre panik bir görüntü sergilemesine rağmen çabuk toparlanan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini aldı. Bir de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 13’e çıkardı.

Kasımpaşa ise 6. karşılaşmada 4. kez mağlup oldu. İki galibiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, 6 puanda kaldı.