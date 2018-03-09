Futbolda zafer BTMK’nın

FİNALDE DEĞİRMENLİK’İ YENDİ:

Ortaokullar arası Futbol Birinciliğinde Bayraktar Türk Maarif Koleji, Değirmenlik Lisesi Orta Bölümü’nü 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı

Ortaokullar arası Futbol Birinciliğinde Bayraktar Türk Maarif Koleji, finalde Değirmenlik Lisesi Orta Bölümü’nü yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Yusuf Kaptan Sahası’nda dün oynanan final mücadelesinde Bayraktar Türk Maarif Koleji, Değirmenlik Lisesi Orta Bölümü karşısında 2-1 galip gelerek şampiyonluğu kazanan taraf oldu. Derviş Kolcu ile Hüseyin Taşkıran’ın çalıştırdığı BTMK’da maç sonunda ilginç bir olay yaşandı. Oyunculardan birinin lakabının kornişon olması nedeniyle maç sonunda sporcular hep birlikte “kormişon” yediler.

Final maçından önce oynanan üçüncülük karşılaşmasında ise Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nu 4-1 mağlup etti.

Fotoğraf: Fuat ŞANLIER