Futbolda Yönetim Kurulu Kararları açıklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Ağustos 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda Yönetim Kurulu Kararları açıklandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Futbolda Yönetim Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu bugün toplantı gerçekleştirerek bazı kararlar aldı.

Federasyon’dan yapılan açıklama şu şekilde:


 

Süper Lig ve 1.Lig takımlarının Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nden altyapı liglerinde (A2-U16-U14 vb.) oynaması maksadı ile GEÇİCİ/KİRALIK TRANSFER işlemi yapılarak transfer edilmiş 01.01.2004 ve sonraki yıllarda doğan futbolcuların A Takım karşılaşmalarında süre almaları durumunda ilgili kulübe söz konusu ihlali gerçekleştirdiği karşılaşmada HÜKMEN MAĞLUBİYET cezası verilmesine,

2024 yılının Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak olan 2023-2024 sezonu 2. Transfer Dönemi BONSERVİS ve GEÇİCİ BONSERVİS belgelerinin, KTFF’nin belirlediği maktu formlara göre kabul edilmesine ve form örneklerinin KTFF’nin resmi web sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir.

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Tags:KTFF
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