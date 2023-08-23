Futbolda Yönetim Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu bugün toplantı gerçekleştirerek bazı kararlar aldı.

Federasyon’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Lig ve 1.Lig takımlarının Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nden altyapı liglerinde (A2-U16-U14 vb.) oynaması maksadı ile GEÇİCİ/KİRALIK TRANSFER işlemi yapılarak transfer edilmiş 01.01.2004 ve sonraki yıllarda doğan futbolcuların A Takım karşılaşmalarında süre almaları durumunda ilgili kulübe söz konusu ihlali gerçekleştirdiği karşılaşmada HÜKMEN MAĞLUBİYET cezası verilmesine,

2024 yılının Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak olan 2023-2024 sezonu 2. Transfer Dönemi BONSERVİS ve GEÇİCİ BONSERVİS belgelerinin, KTFF’nin belirlediği maktu formlara göre kabul edilmesine ve form örneklerinin KTFF’nin resmi web sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir.