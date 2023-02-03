Futbolda Tahkim Kurulu kararları belli oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda Tahkim Kurulu kararları belli oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Futbolda Tahkim Kurulu kararları belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu, Av. Salih Irkad başkanlığında toplanarak gündemindeki konuları inceleyip karar verdi.

Tahkim Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:


1) Kurul, TK 16/2022-2023 sayılı ve 2/2/2023 tarihli başvuruyu incelemiş olup 29/1/2023 tarihinde oynanan Gülgün Süt Düzova GSK–Mevlevi SK İktisatbank BTM 1. Lig müsabakasında Gülgün Süt Düzova GSK’nın 112749 lisans numaralı futbolcusu Caner İyici ile ilgili olarak BTM Kurulu’nun aleyhine vermiş olduğu 3 maçtan men cezasını, konu fiile verilecek cezanın minimumundan fazla bir cezayı gerektirmediği kanaatine vardığımız cihetle işbu cezanın 2 maç men cezasına düşürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2) Kurul, TK 15/2022-2023 sayılı ve 24/1/2023 tarihli başvuruyu ilgili kulüp Miracle Değirmenlik SK avukatı tarafından yapılan başvurunun ve iddiaların tümünün huzurumuzda geri çekilmiş olması nedeniyle başvuruyu red ve iptal ederiz.

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Tags:Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu
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