Spor

Futbolda sonuçlar ve pazarın programı

15 Ekim 2022











Futbolda sonuçlar ve pazarın programı

AKSA Süper Lig

Lefke – Yenicami: 1-5

CB Gençlik Gücü–M. Değirmenlik: 2-5

  1. Kaymaklı–Türk Ocağı: 3-2

Cihangir–Hamitköy: 3-0

Birinci Lig

Yalova–Mormenekşe: 1-1

Ü. Maraş–Esentepe: 2-4

İncirli–M. Karşıyaka: 0-7

Lapta–Dörtyol: 4-0

Düzkaya–Binatlı: 1-1

16 Ekim Pazar

Süper Lig

Çetinkaya–Merit A. Yeşilova: Tufan Çerçioğlu

  1. Dumlupınar–Göçmenköy: Serhan Şimşek

Doğan T. Birliği–Mesarya: Hüseyin Eyyüpler

Gönyeli–Mağusa T. Gücü: Ferhat Tuna

Birinci Lig

Yeniboğaziçi–M. H.Yılmazköy: Hüseyin Özkan

P.L. G. Birliği–Yenierenköy: İsmail Ercan

Baf Ü. Yurdu–Girne H. Evi: Hakan Ünal

 



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15 Ekim 2022






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