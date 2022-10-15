Spor
Futbolda sonuçlar ve pazarın programı
Futbolda sonuçlar ve pazarın programı
AKSA Süper Lig
Lefke – Yenicami: 1-5
CB Gençlik Gücü–M. Değirmenlik: 2-5
- Kaymaklı–Türk Ocağı: 3-2
Cihangir–Hamitköy: 3-0
Birinci Lig
Yalova–Mormenekşe: 1-1
Ü. Maraş–Esentepe: 2-4
İncirli–M. Karşıyaka: 0-7
Lapta–Dörtyol: 4-0
Düzkaya–Binatlı: 1-1
16 Ekim Pazar
Süper Lig
Çetinkaya–Merit A. Yeşilova: Tufan Çerçioğlu
- Dumlupınar–Göçmenköy: Serhan Şimşek
Doğan T. Birliği–Mesarya: Hüseyin Eyyüpler
Gönyeli–Mağusa T. Gücü: Ferhat Tuna
Birinci Lig
Yeniboğaziçi–M. H.Yılmazköy: Hüseyin Özkan
P.L. G. Birliği–Yenierenköy: İsmail Ercan
Baf Ü. Yurdu–Girne H. Evi: Hakan Ünal