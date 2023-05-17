Futbolda playout ve playoff maç sonuçları ve puan durumları

Futbolda playout ve playoff maç sonuçları
Süper Lig play-out 1.maçları
Çetinkaya-Hamitköy: 4-2
CB G.Gücü-T.Ocağı: 0-2
SÜPER LİG PLAT OUT PUAN DURUMU
Çetinkaya (13) 16 puan
CB G.Gücü (13) 13 puan
Hamitköy (12) 12 puan
T.Ocağı (12) 15 puan
Birinci Lig Play-off 2. maçları
Düzkaya-Yalova: 2-0
Esentepe-PL Gençler Birliği: 1-2
1.LİG PLAY OFF PUAN DURUMU
1.Düzkaya (26) – 32P
2.P.L.G.Birliği (25) – 29P
3.Esentepe (28) – 28P
4.Yalova (26) – 27P
Birinci Lig PLay-Out 2. maçları
Ü.Maraş-MH Yılmazköy: 1-0
Dörtyol-G.H.Evi: 2-1
1.LİG PLAY OUT PUAN DURUMU
1.G.Halk Evi (20) – 23P
2.Ü.Maraş (20) – 23P
3.Dörtyol (13) – 19P
4.H.Yılmazköy (16) – 16P
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