Futbolda playout ve playoff maç sonuçları ve puan durumları - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda playout ve playoff maç sonuçları ve puan durumları

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbolda playout ve playoff maç sonuçları

Süper Lig play-out 1.maçları

Çetinkaya-Hamitköy: 4-2

CB G.Gücü-T.Ocağı: 0-2

SÜPER LİG PLAT OUT PUAN DURUMU

Çetinkaya (13) 16 puan
CB G.Gücü (13) 13 puan
Hamitköy (12) 12 puan
T.Ocağı (12) 15 puan

Birinci Lig Play-off 2. maçları

Düzkaya-Yalova: 2-0

Esentepe-PL Gençler Birliği: 1-2

1.LİG PLAY OFF PUAN DURUMU

1.Düzkaya (26) – 32P

2.P.L.G.Birliği (25) – 29P

3.Esentepe (28) – 28P

4.Yalova (26) – 27P

Birinci Lig PLay-Out 2. maçları

Ü.Maraş-MH Yılmazköy: 1-0

Dörtyol-G.H.Evi: 2-1

1.LİG PLAY OUT PUAN DURUMU

1.G.Halk Evi (20) – 23P

2.Ü.Maraş (20) – 23P

3.Dörtyol (13) – 19P

4.H.Yılmazköy (16) – 16P

 

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Tags:durumlarıFutboldamaçplayoffplayoutPuansonuçları
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