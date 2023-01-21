Futbolda kupa 1.tur maçları
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda 1. tur ilk maçlarının programı şöyle:
Bugün
Yeniboğaziçi– Yenicami, Osman Ergün Mehmet Stadı
Çetinkaya – Larnaka Gençler Birliği, Atatürk Stadı
Küçük Kaymaklı – Esentepe, Şht Hüseyin Ruso Stadı
Düzkaya – Gönyeli, Nihat Bağcıer Stadı
Binatlı – Cihangir, Üner Berkalp Stadı
Yalova – Mesarya, Gönyeli Stadı
Dörtyol – Doğan Türk Birliği, Adem Nural Stadı
Miracle Karşıyaka – China Bazaar Gençlik Gücü, Şengül Törehan Stadı
Yarın
Türk Ocağı – İncirli, Mete Adanır Stadı
Hamitköy – Lapta, Esat Erdoğmuş Stadı
Mormenekşe – M.Alsancak Yeşilova, Cemal Balses Stadı
Göçmenköy – Yenierenköy, Atatürk Stadı
Lefke – Baf Ülkü Yurdu, 16 Ağustos Stadı
Dumlupınar – Girne Halk Evi, Dr Fazıl Küçük Stadı
Yılmazköy – Mağusa Türk Gücü, Mustafa Üçöz Stadı
NOT: M.Değirmenlik’in tescilinin askıya alınması nedeniyle kupadaki rakibi Ü.Maraş bir üst tura yükselmiştir.