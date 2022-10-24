Futbolda disipline sevk kararları alındı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Soruşturma Merci bugün toplanarak bazı disipline sevk kararları aldı.

Buna göre alınan kararlar şöyle:

“10.2022 tarihinde, 17588 maç numarası ile Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik SK ile Küçük Kaymaklı TSK arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakasında her iki takımın yaratmış olduğu saha olaylarından dolayı, KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca, Miracle Değirmenlik SK ile Küçük Kaymaklı TSK’nın Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine;

10.2022 tarihinde, 17831 maç numarası ile Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Yenicami AK ile Cihangir GSK arasında oynanan AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, Cihangir GSK futbolcusu 113482 lisans numaralı Çağın Çiftçioğlu’nun saldırı ve darp fiillerinden dolayı, KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.”